Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte Reisende bestohlen

Stuttgart (ots)

Zwei Männer aus einer vierköpfigen Personengruppe im Alter von 21 bis 25 Jahren haben am Montagabend (01.07.2019) gegen 20:40 Uhr eine bislang unbekannte Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof bestohlen. Die Identität der vier nigerianischen Staatsangehörigen war zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle durch die Polizei festgestellt worden. Kurz darauf beobachtete eine Zeugin wie zwei der Männer einen Gegenstand aus der Handtasche einer unbekannten Frau auf der Rolltreppe zur S-Bahnebene des Stuttgarter Hauptbahnhofs entwendeten. Die Zeugin meldete sich erst kurze Zeit später bei der Polizei, sodass die Suche nach der derzeit Unbekannten ergebnislos verlief. Die Bundespolizei hat zu dem Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach der Geschädigten. Diese wird gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

