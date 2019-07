BPOLI S: Zeugen gesucht: Neue Erkenntnisse nach Personenunfall

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Nachdem am Sonntagnachmittag (30.06.2019) gegen 13:55 Uhr eine 86-jährige Frau am Stuttgarter Hauptbahnhof in den Spalt zwischen einem einfahrenden Intercity Express und der Bahnsteigkante gefallen war, liegen nun neue Ermittlungsergebnisse der Bundespolizei vor. Angesichts der damaligen Erkenntnisse war zum Unfallzeitpunkt davon auszugehen, dass die Dame aufgrund eines Schwächeanfalls in das Gleisbett stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht allerdings der Verdacht, dass die Seniorin durch einen bislang unbekannten Mann auf dem Bahnsteig zur Seite gedrängt wurde und dadurch ihr Gleichgewicht verlor. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 50 Jahre alt und mit einer kräftigen Statur beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd getragen haben. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Tathergang und zur Identität des mutmaßlichen Täters geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

