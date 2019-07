Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nußdorf: Einbruchsversuche

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 15.07.2019:

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, den 13.07.2019 von 18.00 Uhr bis Sonntag, den 14.07.2019 15.00 Uhr in zwei Doppelhaushälften in der Herrengasse in Nußdorf einzubrechen.

Die Bewohner stellten nach dieser Zeit Einbruchsspuren an der Eingangstür fest, die vorher dort noch nicht vorhanden waren. Den Tätern ist es jedoch nicht gelungen ins Haus zu gelangen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



