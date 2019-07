Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Waffenstraße/Hainbachstraße, 14.7.19, 04.25 Uhr Betrunken Verkehrsunfallflucht begangen

Landau (ots)

In der Hainbachstraße in Landau wurde der Polizei Landau am frühen Morgen des 14.7.19 ein geparkter Pkw mit frischen Unfallschäden und einer schlafenden Frau auf dem Fahrersitz gemeldet. Eine Kontrolle ergab, dass mit dem Pkw zuvor im Parkhaus in der Waffenstraße Schäden verursacht wurden. Auf Vorhalt gab die alkoholisierte 30-jährige Pkw-Insassin, dass eine Freundin von ihr den Pkw gesteuert habe. Weitere Ermittlungen führten zur ebenfalls stark alkoholisierten vermeintlichen 22-jährigen Fahrerin. Da die Fahrereigenschaft vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde bei beiden Frauen eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

