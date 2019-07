Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten: PKW-Brände

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 15.07.2019:

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 03.00 Uhr kam es in der Straße Im Wirthsgarten in Weingarten zu einem PKW Brand. Der geschätzte Sachschaden am PKW beläuft sich auf 50.000.- Euro.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein weiteres Fahrzeug am Schlossberg in Brand gesetzt. Hier liegt der Schaden bei 35.000 Euro.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei dürften die Täter aus bisher unbekannten Gründen den PKW in Brand gesetzt haben. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die am Abend oder in der Nacht im Bereich der Tatorte verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben.

Zeugen sollen sich bitte mit der Kriminalpolizei Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung setzen.

