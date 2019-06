Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeuge nach Angriff auf Radfahrer gesucht

Haren (ots)

Vermutlich in der letzten Maiwoche wurde in der Stadtmitte am Burggraben, Ecke Stiege, ein Radfahrer angegriffen. Ein der Polizei bekannter Jugendlicher stieß ihn vom Fahrrad. Das Opfer stürzte. Ein noch unbekannter Passant half dem Radler wieder auf die Beine. Die Polizei Haren ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie wegen Körperverletzung. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

