Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Zeugen nach Streitigkeiten gesucht

Dalum (ots)

Bereits am Donnerstag, 30. Mai, ist es beim Dalumer Schützenfest zu einem Streit zwischen einem jungen Pärchen und einem Ehepaar gekommen. Gegen 2.20 Uhr waren zwei männliche Zeugen auf den Zwist in Höhe des Geschäfts Lüken Fußbodentechnik, in der Straße An der Schaftrift, aufmerksam geworden. Diese Männer werden geben, sich unter der Rufnummer (05937)8236 bei der Polizei in Dalum zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell