Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Mann nach Arbeitsunfall in Lebensgefahr

Surwold (ots)

Am Dienstagmittag ist es im Gewerbegebiet Querkanal zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen kurz vor 14 Uhr ist ein 36-jähriger Mitarbeiter eines Düngemittelbetriebes aus bislang ungeklärter Ursache in einen etwa zwei Meter hohen Fülltrichter geraten. Sein rechtes Bein wurde dabei in einer darin laufenden Förderschnecke eingeklemmt. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich durch das Unglück schwerste Beinverletzungen zu. Der Notarzt konnte eine damit verbundene Lebensgefahr nicht ausschließen. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Groningen geflogen. Polizei und Gewerbeaufsicht haben die Ermittlungen aufgenommen.

