Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Trunkenheitsfahrt verhindert

Freinsheim (ots)

Am 05.07.19, gegen 03:45 Uhr wurde die Polizei von einen Zeugen informiert, dass in der Hauptstraße eine Pkw stehen würde, aus dem laute Musik zu hören sei. Obwohl der Zeuge die Insassen schon wegen der lauten Musik angesprochen hatte, hatten diese die Musik nur kurzzeitig leiser gestellt. Durch die verständigte Funkstreifenbesatzung konnten in dem Fahrzeug zwei Personen festgestellt werden, die Wein tranken und Musik hörten. Der 30-jährige Fahrzeughalter führte freiwillig einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wurde der Führerschein des 30-Jährigen und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Hinweise, dass das Fahrzeug zuvor geführt worden war, hatten sich nicht ergeben.

