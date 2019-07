Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bad Dürkheim (ots)

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Bad Dürkheim wurden am 04.07.19, gegen 16:30 Uhr auf Personen aufmerksam, die offensichtlich Kurgäste im Kurpark anpöbelten. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Mannes aus Weisenheim am Sand wurden bei diesem Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann wurde anschließend an die Polizei überstellt, welche feststellte, dass es sich bei dem Betäubungsmittel um ca. 4 g Cannabis handelt. Dieses wurde sichergestellt. Gegen den 26-Jährigen wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes erstattet.

