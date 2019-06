POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Wangen im Allgäu

Diebstahl aus Kfz

An einem am Fahrbahnrand in der Spinnereistraße geparkten Pkw Subaru Legacy machte sich am Mittwochabend zwischen 19.00 und 21.30 Uhr ein Unbekannter zu schaffen. Während der Abwesenheit des Fahrzeughalters konnte der Täter über ein nicht vollständig geschlossenes Seitenfenster die hintere Türe öffnen. Anschließend wurden im Fahrzeuginneren aus einem Fach der Mittelkonsole ein Mobiltelefon, eine Sonnenbrille sowie eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweisdokumenten und Bankkarten entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall im Parkhaus

Der 84-jährige Lenker eines BMW verwechselte am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr in einem Parkhaus in der Karl-Wilhelm-Straße Brems- und Gaspedal seines Fahrzeugs, weshalb der 84-Jährige beim Einparken gegen das Geländer des Parkhausoberdecks stieß. Durch den Aufprall lösten die Frontairbags des Fahrzeugs aus. Der Lenker des BMW wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. An seinem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

