POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Brand eines Klimagerätes

Der Brand eines Klimagerätes, das auf dem Dach eines Gebäudes in der Hadwigstraße installiert war, wurde der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr gemeldet. Vor Ort stellte sich als Ursache des Brandes ein technischer Defekt des Gerätes heraus. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen hatte beim Eintreffen von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen den Brand bereits abgelöscht, so dass die Bewohner des Gebäudes wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten.

Friedrichshafen

Arbeitsunfall

Der 60-jährige Lenker eines Sattelzuges befuhr am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr auf der Baustelle der Umgehungsstraße der künftigen Bundesstraße 31 im Bereich Heiseloch nach einem Abladevorgang mit noch nicht abgesenkter Lademulde gegen die über die Baustelle führende Brücke, auf der die Gemeindeverbindungsstraße von Schnetzenhausen nach Heiseloch verläuft. Beim Anstoß gegen die Brücke erlitt der 60-Jährige Verletzungen am Oberkörper, die eine Einlieferung ins Klinikum zur ärztlichen Behandlung erforderten. Am Muldenkipper des 60-Jährigen entstand Sachschaden, die Brücke bedarf einer Prüfung auf eventuelle Schäden.

Friedrichshafen - Ailingen

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin

Die 44-jährige Lenkerin eines Motorrollers befuhr am Mittwochvormittag gegen 08.00 Uhr die Hauptstraße in Ailingen in Richtung Wiggenhausen und von dort in den Kreisverkehr, den sie in Richtung Bodenseestraße verlassen wollte. Wegen eines über den Zebrastreifen gehenden Fußgängers bremsten die vor der 44-Jährigen fahrenden Pkw. Die Rollerfahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW Golf eines 22-jährigen Pkw-Lenkers auf. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte die Rollerfahrerin auf die Fahrbahn, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Einen Helm hatte sie getragen. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Tettnang

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Die 14-jährige Lenkerin eines Pedelec befuhr am Mittwochvormittag gegen 07.15 Uhr auf dem Schulweg die Straße "Neuhäusle" aus Richtung Neuhäusle in Richtung Oberhof. Kurz vor der Einmündung der Straße in die Oberhofer Straße kam ihr auf der abschüssigen Straße ein von der Oberhofer Straße in Richtung Neuhäusle abbiegender Linienbus entgegen. Die 14-Jährige bremste ihr Fahrzeug im geschotterten Randbereich stark ab und stürzte, glücklicherweise hatte die 47-jährige Lenkerin des Linienbusses ihr Fahrzeug bereits zum Stillstand gebracht. Die Schülerin zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, sie wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An ihrem Pedelec entstand leichter Sachschaden.

