POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Klärung von Fahrraddiebstählen

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Bürgerin gelang es dem Polizeirevier Ravensburg, die Spur zu einem 51-jährigen Tatverdächtigen aufzunehmen, der im Verdacht steht, in letzter Zeit im Stadtgebiet mehrere Fahrräder entwendet zu haben. Die Zeugin informierte die Polizei darüber, dass sie am Freitag eine männliche Person beobachtete, die in der Escher-Wyss-Straße mit einem Fahrrad heranfuhr, kurz hinter einem Verteilerkasten verschwand und anschließend mit einem anderen Fahrrad davonfuhr. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit fanden die Beamten des Polizeireviers Ravensburg ein Mountainbike, das am letzten Dienstag im Stadtgebiet entwendet wurde. Die detaillierte Beschreibung der verdächtigen Person führte die Polizei zu dem 51-Jährigen, der den Beamten des Polizeireviers am gestrigen Dienstag mit einem hochwertigen E-Bike in der Nähe seiner Wohnanschrift begegnete. Die Überprüfung der Wohnung führte zum Fund von Fahrrädern und Fahrradteilen, die den bisherigen Erkenntnissen zu Folge aus Diebstählen stammen dürften. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg dauern noch an.

Ravensburg

Drogen im Straßenverkehr

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt war der Grund für die Kontrolle des 62-jährigen Lenkers eines Mazda am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr am Marienplatz. Die Kontrolle führte zu der Feststellung, dass der 62-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Der Pkw-Lenker räumte ein, Drogen konsumiert zu haben. Nachdem ein Rauschgiftvortest den Verdacht untermauerte, wurde dem Betroffenen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die Bußgeld- und die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Ravensburg

Gemeinschaftlicher Diebstahl

Eine speziell präparierte Einkaufstasche zur Verhinderung einer Alarmauslösung beim Transport von zwei gestohlenen Parfümpackungen nützte dem 31-jährigen Kunden eines Drogeriemarktes in der Innenstadt wenig, da der Ladendetektiv ihn bei der Wegnahme der Ware beobachtet hatte. Wenig Glück hatte auch der 36-jährige Tatgenosse des Ladendiebs, der sich bereits entfernt hatte. Seinen Tatbeitrag hatte die Videoüberwachungsanlage des Drogeriemarktes aufgezeichnet. Trotz Wohnsitz in einer Nachbarstadt war eine Identifizierung für die Beamten des Polizeireviers Ravensburg nur eine Formsache, da der Mittäter den Beamten persönlich bekannt war.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Sachschaden

6.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr an der Einmündung Rahlenweg / Absenreuterweg ereignete. Die 20-jährige Lenkerin eines Opel Astra befuhr den Rahlenweg aus Richtung Weststadt in Richtung Rahlen und missachtete an der sich in einem Wohngebiet befindlichen Einmündung die Vorfahrt des von rechts kommenden, 41-jährigen Lenkers eines VW Golf, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Die Beamten des Polizeireviers Ravensburg registrierten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme auch den Umstand, dass zwei im Einmündungsbereich parkende Pkw zu dicht an den Schnittpunkt der beiden Straßen herangestellt worden waren, wodurch die Sicht für die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugführer eingeschränkt gewesen sein dürfte. Die Standpositionen dieser beiden Pkw werden zu einer angemessenen Berücksichtigung durch die Bußgeldbehörde in der Verkehrsunfallanzeige festgehalten.

Ravensburg

Ladendiebstahl

Nicht rentabel war der Diebstahl eines Mobiltelefons und einer Armbanduhr im Gesamtwert von 220 Euro am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr in einem Fachgeschäft in der Innenstadt. Auch in diesem Fall hatte die Videoaufzeichnungsanlage des Fachgeschäftes die Tat festgehalten, der Tatverdächtige war den Beamten des Polizeireviers Ravensburg bekannt. Die entwendeten Geräte wurden in der Wohnung des Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt.

Schlier

Verkehrsunfall unter Alkohol

Sichtlich desorientiert erschien den unfallaufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ravensburg die 62-jährige Lenkerin eines Renault, die am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr auf der Schulstraße beim Rückwärtsfahren gegen einen anderen Pkw gestoßen war und hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursacht hatte. Die Überprüfung der 62-Jährigen ergab den Verdacht, dass ihre Ausfallerscheinungen auf den Konsum von Alkohol zurückzuführen sein dürften, weshalb ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

