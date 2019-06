Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperverletzung

Zu einer Rangelei kam es am Dienstag gegen 18.00 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Zimmerer-Straße. Hierbei verletzten sich ein 31- und ein 33-Jähriger gegenseitlich leicht. Erst durch das Eingreifen von Polizeibeamten konnten die Kontrahenten getrennt und die Auseinandersetzung beendet werden.

Sigmaringen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 08.30 Uhr, unter dem Vordach der Waschhalle in der Friedrich-List-Straße eine Motorsense der Marke "Honda" im Wert von rund 400 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Sense geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr in der Badstraße einen vor der Hausnummer 23 abgestellten und unverschlossenen Roller der Marke Piaggio mit Sigmaringer Kennzeichen. Am nächsten Morgen konnte der Roller in einem Feld kurz vor Sigmaringendorf aufgefunden werden. Eine Zeugin hatte am Abend eine Gruppe Jugendlicher beobachten können, die laut redend am Tatort vorbei liefen und hierbei sagten: "Komm wir klauen den Roller". Ebenso fielen die Namen: "Janine" oder "Janina" und der Name "Lea". Laut Zeugin handelte es sich um etwa sechs bis zehn Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Rund 12.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 10.00 Uhr in der Ziegelbühlstraße im Bereich des Friedhofs ereignet hat. Ein 63-jähriger Daimler-Benz-Lenker befuhr die Ziegelbühlstraße von Rohrdorf kommend und hielt an, um nach links auf den Friedhofparkplatz abzubiegen. Eine hinterherfahrende 49-jährige Volvo-Fahrerin bemerkte dies vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Die hinter dem Volvo fahrende 30-jährige BMW-Lenkerin konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Volvo auf. Bei dem Unfall wurde keiner verletzt.

L 456 / Pfullendorf

Geschwindigkeitskontrollen

Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen führten am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr auf der L 456n zwischen Krauchenwies und Pfullendorf Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt wurden 1509 Pkw und 83 Lkw gemessen. Davon überschritten 28 Fahrzeuge die Geschwindigkeit, die höchste Überschreitung (abzüglich Toleranz) betrug in einem Fall 39 km/h. Trotz einiger Verstöße musste kein Fahrverbot ausgesprochen werden.

