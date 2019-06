Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Auffahrunfall

Sachschaden von über 5.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr am Zähringerplatz. Eine 51-jährige Autofahrerin musste aufgrund eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers abbremsen. Ein nachfolgender 53-jähriger Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck seines Vordermannes.

Konstanz

Versuchter räuberischer Diebstahl

Zu einem Diebstahlsdelikt wurde die Polizei am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in einem Baumarkt in der Carl-Benz-Straße gerufen. Zuvor konnten zwei Männer im Alter von 35 und 32 Jahren vom Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie sie gemeinschaftlich eine Bohrmaschine und ein Ladegerät in einer mitgeführten Stofftasche unter Tüchern deponierten. Anschließend begaben sich beide in den Kassenbereich. Der 32-Jährige passierte die Kassenzone, hinter ihm wollte der 35-Jährige ebenfalls an der Kassiererin vorbei gehen. Nachdem die Frau den Mann bat, die mitgeführte Tasche zu zeigen, dieser jedoch nicht darauf reagierte, kam es zu einem Gerangel zwischen der Kassiererin und dem 35-Jährigen. Schließlich kam der Ladendetektiv hinzu und konnte den Mann festhalten, bis die zwischenzeitlich verständigten Beamten ihn übernahmen. Der zweite Tatverdächtige flüchtete aus dem Baumarkt, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei in einer Gaststätte festgenommen werden.

Allensbach

Diebstahl - Zeugenaufruf

Wegen des Verdachts eines Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 34-jährigen Mann, der am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Konstanzer Straße Tabakwaren gestohlen hat. Der Mann konnte von einer Angestellten beobachtet werden, wie er Tabak und Zigarettenschachteln in seinen mitgeführten Rucksack steckte und anschießend das Geschäft durch die Fluchttüre verließ. Die Frau sprach daraufhin den Mann an und versuchte, ihn am Rucksack festzuhalten. Der 34-Jährige beleidigte und bedrohte die Frau, woraufhin sie von ihm abließ und er daraufhin flüchten konnte. Kurze Zeit später wurde der Tatverdächtige am Bahnhof Allensbach von der zwischenzeitlich verständigten Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen. In unmittelbarer Nähe konnte unter einer Hecke Tabakwaren aufgefunden werden, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um das Diebesgut handelt. Personen, die den Vorfall im Lebensmittelgeschäft oder den Tatverdächtigen am Bahnhof beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Missachtung der Vorfahrt

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 4.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung Schützenstraße (L220) / Kapellenweg. Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin befuhr den Kapellenweg und missachtete an der Einmündung die Vorfahrt der aus Richtung Radolfzell kommenden 52-jährigen Autofahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug.

Singen

Pkw-Lenker übersieht Radfahrer

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 25-jähriger Radfahrer am Dienstag kurz vor 17.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Uhlandstraße. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf den gemeinsamen Geh- und Radweg, um von dort auf den dahinter befindlichen Parkplatz zu gelangen. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer, der daraufhin mit seinem Rad gegen den vorderen rechten Kotflügel prallte und über die Motorhaube auf den Gehweg geschleudert wurde. Hierbei zog er sich Verletzungen am Knie zu.

Stockach - Mühlingen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 09.00 Uhr ereignet hat. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Schloßstraße, kam in einer Linkskurve vermutlich zu weit auf die Gegenfahrspur und prallte nahezu frontal gegen eine entgegenkommende 67-jährige Autofahrerin. Durch den Aufprall wurden beide Frauen verletzt und zu weiteren ärztlichen Untersuchungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

