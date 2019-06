Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

--

Ravensburg

Parkplatzschranke abgesägt

Unbekannte Täter zerstörten im Zeitraum von Freitag auf Samstag eine Parkplatzschranke in der Gartenstraße, in dem sie diese absägten. Hierdurch war der Parkplatz für jedermann frei zugänglich bzw. befahrbar und es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu wenden.

Ravensburg

Auf Fenster geschossen

Ein unbekannter Täter beschoss vermutlich mit einer Luftpistole im Zeitraum von Freitag, 13.30 Uhr, bis Montag, 13.30 Uhr, ein Fenster eines Gebäudes in der Grüner-Turm-Straße. Das Fenster befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes und somit in Blickrichtung der Schussenstraße. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu informieren.

Baienfurt

Sportplatz beschädigt

Wie erst jetzt bekannt wurde, zündeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen vergangenem Montag bis Sonntag auf dem Sportplatz in der Breite Straße die Netze der Fußballtore sowie den Kunstrasen an. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung

Mit einem blauen und schwarzen Farbstift haben unbekannte Täter zwei Parkbänke im Zeitraum zwischen vergangenem Samstag bis zum heutigen Dienstagmorgen in der Parkanlage "Am Stadtgraben" beschmiert ("ACAB", "138" und "1312"). Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, zu melden.

Wangen

Kennzeichendiebstahl

Jeweils die hinteren Kennzeichen dreier Pkw wurden im Zeitraum von Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 07.15 Uhr, von einem unbekannten Täter in der Straße "Am Waltersbühl" entwendet. Hierbei handelte es sich um die Kennzeichen: "RV-BB 463", "RV-BE 513" und "RV-EA 2511". Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu informieren. Sollte weiteren Fahrzeughaltern selbiges passiert sein, bittet die Polizei, dies anzuzeigen.

Großholzleute / Isny

Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Montag zwischen 11.30 Uhr und 16.15 Uhr die hinteren Kennzeichen zweier Pkw, die in der Straße "Burkwang" auf der Gemeindestraße von Kleinhaslach kommend in Richtung B 12 abgestellt waren. Hierbei handelt es sich um folgende Kennzeichen: "LI-TP 333" und "RV-AP 118". Personen die Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu informieren.

Leutkirch

Radfahrerin prallt auf parkendes Auto

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Montag gegen 17.15 Uhr eine 24-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte gegen einen in der Dorfstraße am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Die leicht verletzte Radfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Kißlegg

Raub auf Spielhalle

Mit einer Pistole bedroht wurde am heutigen Dienstagmorgen gegen 00.15 Uhr eine 31-jährige Spielhallenaufsicht, die gerade die Spielothek in der Bahnhofstraße abgeschlossen hatte und nach Hause gehen wollte. Der Unbekannte forderte sie auf ihm Geld auszuhändigen, weshalb die verängstige Frau mit dem Täter in die Räumlichkeiten zurückging und den Tresor öffnete. Aus diesem entnahm der Täter einen noch nicht bekannten Betrag an Scheingeld und verließ anschließend fluchtartig die Spielothek in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Mann wie folgt: 20-25 Jahre alt, 170 cm - 175 cm groß, sehr schlank, sprach deutsch mit schwäbischem Akzent, trug ein weißes oder hellgraues Sweatshirt mit Kapuze. Die Pistole war laut Opfer klein und hatte einen dünnen, runden Lauf. Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ravensburg, Tel. 0751/803-0, in Verbindung zu setzen.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell