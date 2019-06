Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Dienstag, 15.30 Uhr, an einem in der Friedrichstraße abgestellten roten VW Golf die beiden linken Türen mittels eines spitzen Gegenstands. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Lkw am Dienstagvormittag im Zeitraum zwischen 7 und 10 Uhr einen in der Parkreihe "E" des Bodensee-Centers befindlichen Beleuchtungsmasten. Trotz des entstandenen Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Immenstaad

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Unter Alkoholeinwirkung stand ein 47-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Dienstagabend in Immenstaad kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht, die Beamten veranlassten daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe. Deren Auswertungsergebnis wird darüber entscheiden, ob der Mann mit einem Bußgeld samt Fahrverbot oder sogar mit einer Strafanzeige zu rechnen hat.

Tettnang

Sachbeschädigung an Kfz

Mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzte ein unbekannter Täter in der Zeit von Sonntag, 22.30 Uhr, bis Montag, 13.00 Uhr, die beiden hinteren Türen eines in der Ramsbachstraße abgestellten VW Golf. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 300 Euro liegen. Der Polizeiposten Tettnang erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/93710.

Tettnang-Oberwolfertsweiler

Diebstahl von Leichtkraftrad

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter im Waldstück zwischen der K 7777 und der K 7704 kurz vor Oberwolfertsweiler ein dort abgestelltes Leichtkraftrad der Marke "Simson". Dessen 16-jähriger Besitzer hatte das Zweirad dort zurückgelassen, nachdem er mit diesem zuvor in dem Waldstück gestürzt war. Als er das Krad später abholen wollte, war es verschwunden. Der Polizeiposten Tettnang bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/93710.

Überlingen

Geschwindigkeitsüberwachung

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 13.45 Uhr führten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 31n kurz vor der Tierheimkreuzung in Fahrtrichtung Meersburg durch. Die Geschwindigkeit ist in dem Bereich auf 60 km/h begrenzt. Im Messzeitraum passierten etwa 1.400 Fahrzeuge die Kontrolle, davon waren 24 zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Pkw lag bei 92 km/h, die eines Lkw bei 82 km/h.

Heiligenberg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf der L 201 zwischen Salem-Beuren und Heiligenberg-Steigen. Der 28-jährige Lenker eines Kleintransporters war den Ermittlungen der Polizei zufolge nach einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrspur geraten und hatte hier einen entgegenkommenden Lkw gestreift. Hierdurch wurde an dem Lastwagen der Hydrauliktank beschädigt, sodass Öl auslief. Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenberg fing die auslaufenden Flüssigkeiten auf und reinigte in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Überlingen die Fahrbahn. Hierfür musste die L 201 mehrfach kurzzeitig voll gesperrt werden.

Salem

Betäubungsmittel aufgefunden

Den richtigen "Riecher" hatte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen, als sie am späten Dienstagabend drei Insassen eines auf dem Parkplatz beim Schützenverein geparkten Pkw kontrollierte. Den Beamten fiel schon beim Aussteigen aus dem Dienstfahrzeug starker Marihuanageruch auf. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung stellten die Beamten zwei Kleinmengen Marihuana sicher, die zwei der Personen zugeordnet werden konnten. Die beiden jungen Männer gelangen nun entsprechend zur Anzeige.

Lippertsreute

Verkehrsunfall

Großes Glück hatten der 19-jährige Lenker eines Leichtkraftrads und sein gleichaltriger Mitfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend auf der K 7769 zwischen Lippertsreute und Großschönach. Die beiden waren auf der Kreisstraße von Lippertsreute kommend in Richtung Kreisgrenze unterwegs, als sie kurz nach einer Kurve ein Tier auf ihrem Fahrstreifen wahrnahmen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Fahrer stark ab und kollidierte hierbei mit der Bordsteinkante. Dadurch kam das Zweirad zu Fall, die beiden 19-Jährigen blieben hierbei glücklicherweise unverletzt. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 1.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abgeholt werden.

Markdorf

Ausgelöster Rauchmelder

Zu einem Brandmeldealarm gerufen wurden die Freiwillige Feuerwehr Markdorf, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in die Asylbewerberunterkunft in der Rudolf-Diesel-Straße. Wie sich schnell herausstellte, lag kein Schadensereignis vor, vielmehr war zuvor in einem Zimmer bei geöffnetem Fenster Insektenspray versprüht worden, dessen Nebel mutmaßlich den Rauchmelder ausgelöst haben dürfte. Der Einsatz konnte somit schnell beendet werden.

