POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Singen

Abgekoppelte Waggons verursachen hohen Sachschaden

Bei einem etwas ungewöhnlichen Verkehrsunfall durch drei Eisenbahnwaggons ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von über 300.000 Euro entstanden. An einem Güterzug wurden die letzten drei Waggons zunächst abgehängt. Beim Wiederankoppeln des Zugfahrzeugs gab es einen Anstoß, der sich von vorne nach hinten zu den drei abgehängten Waggons fortsetzte. Die drei Wagen setzten sich daraufhin auf dem privaten Gleisbereich in Bewegung und rollten bei leichtem Gefälle etwa 1.500 Meter weit bis auf das Gelände einer weiteren Firma. Dort kollidierten die insgesamt 68 Tonnen schweren Waggons mit einem auf den Gleisen abgestellten Unimog. Durch den Anstoß prallte der Unimog auf einen hinter ihm stehenden, vollbeladenen Eisenbahnwagen und schob diesen gegen einen Prellbock. Der Unimog, der Prellbock und die Waggons wurden beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

