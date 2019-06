Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Mengen

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag im Bereich des Viehmarktplatzes ereignete. Eine 13-jährige Schülerin der Gemeinschaftsschule hatte ihr Fahrrad im Zeitraum von 07.15 bis 16.00 Uhr an der Fahrradunterstellmöglichkeit am Viehmarktplatz abgestellt und fuhr nach Schulschluss von dort aus los. Sie kam nicht weit, da Unbekannte am Vorderrad ihres Fahrrades die Steckachse herausmontiert und entwendet hatten. Kurz nach Fahrtantritt, als die Schülerin über einen Gehweg auf die Mittlere Straße einfuhr, löste sich das Vorderrad aus der Gabel. Die Geschädigte stürzte und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu, die eine ärztliche Behandlung erforderten. Der Polizeiposten Mengen, Tel. 07572 5071, bittet Personen, die Hinweise zu den Verursachern der an dem Fahrrad vorgenommenen Manipulation geben können, sich zu melden und als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Der 59-jährige Lenker eines Klein-Lkw befuhr am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr die Otterswanger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Bereich des Fußgängerüberwegs nach der Einmündung des Litzelbacher Weges in die Otterswanger Straße kam ihm eine 13-jährige Fahrradfahrerin auf dem Gehweg entgegen und überquerte für den Lkw-Lenker überraschend im Bereich des Fußgängerüberwegs die Fahrbahn, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Lkw kam. Die Fahrradfahrerin trug keinen Helm, sie stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro, das Fahrrad der Schülerin wurde irreparabel beschädigt.

Pfullendorf

Gefährdung des Straßenverkehrs

Der 52-jährige Lenker eines Tesla Modell 3 befuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr die Landesstraße 201 aus Richtung Pfullendorf in Richtung Denkingen. Nach der Abzweigung zum Weiler Sylvenstal scherte er aus und überholte zunächst einen vorausfahrenden Pkw und anschließend den davor fahrenden, 31-jährigen Lenker eines Klein-Lkw mit Anhänger. Als sich der Lenker des Tesla auf Höhe des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Anhängers befand, kam ihm aus Richtung Denkingen die 62-jährige Lenkerin eines Renault Kadjar entgegen. Um einen frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, lenkten sowohl der Teslafahrer als auch die entgegenkommende Lenkerin des Renault so weit als möglich nach rechts. Letztlich kam es zu einer leichten Kollision des Tesla mit dem Anhänger des auf gleicher Höhe fahrenden Gespanns des 31-jährigen Lkw-Lenkers. Am Tesla entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Renault der 62-Jährigen kam es nicht. Der Polizeiposten Pfullendorf leitete gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Pfullendorf

Rauchmelder in Betrieb

Pfeifende Rauchmelder in einer Privatwohnung im 11. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Plazidius-Ott-Straße waren Anlass für den Einsatz von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr. Bewohner des Gebäudes hatten bereits vom Balkon aus festgestellt, dass in der Küche auf dem Herd ein Topf mit Speisen vergessen worden war und zu der Rauchentwicklung geführt hatte, was die Rauchmelder ausgelöst hatte. Nachdem die Beamten des Polizeipostens Pfullendorf bereits an der Sicherungsanlage die Stromzufuhr zu der Wohnung unterbanden, öffnete die Freiwillige Feuerwehr die Wohnung, wo sie die Rauchentwicklung zum Stillstand brachte. Die Wohnung war anschließend belüftungsbedürftig.

