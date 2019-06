Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heber: Lkw-Fahrer mit 1,83 Promille; Bomlitz: Mit 2,3 Promille geflüchtet; Schneverdingen: Ladendieb geschnappt; Walsrode: Gewalttätige Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.06.2019 Nr. 1

23.06 / Lkw-Fahrer mit 1,83 Promille

Heber: Polizeibeamte kontrollierten nach einem Zeugenhinweis am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr auf der Elly-Heuss-Knapp-Straße in Heber einen 55jährigen Lkw-Fahrer und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 1,83 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

23.06 / Mit 2,3 Promille geflüchtet

Bomlitz: Nachdem er am Sonntag, gegen 18.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Fallingbosteler Straße in Bomlitz ein anderes Fahrzeug beschädigte und von der Unfallstelle flüchtete, suchten Polizeibeamte einen 67jährigen Mann an seiner Anschrift auf. Der Mann führte einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,3 Promille. Eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Strafanzeige waren die Folge.

24.06 / Ladendieb geschnappt

Schneverdingen: Polizeibeamte stellten auf der Verdener Straße am Montagvormittag einen Ladendieb, der gegen 10.40 Uhr an der Straße Am Markt, aus einem Sportgeschäft eine Jacke gestohlen hatte. Das Diebesgut im Wert von rund 50 Euro wurde ihm abgenommen. Gegen den 34jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren ein.

22.06 / Gewalttätige Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Walsrode: In der Nacht zu Samstag kam es an den Straßen Großer Graben und Stadtgraben zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Personengruppen, bei der vier Personen leicht verletzt wurden. Der Streit entbrannte gegen 02.00 Uhr zwischen zwei Beteiligten in einer Bar an der Neuen Straße. Die Auseinandersetzung, an der insgesamt rund 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen, verlagerte sich anschließend vom Netto-Parkplatz, über ein Baugrundstück bis in die Straße Stadtgraben. Bei der Auseinandersetzung sollen Hieb- und Stoßwaffe eine Rolle gespielt haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich bereits eine Gruppe entfernt. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

