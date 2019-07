Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim

Bad Dürkheim - Laser- und Verkehrskontrollen

Wachenheim / Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr wurden am 04.07.19 in Bad Dürkheim am Wurstmarktkreisel Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden drei Fahrzeugführer betroffen die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Dies wurde mit einem Verwarnungsgeld von jeweils 30 Euro sanktioniert. Darüber hinaus wurden noch vier Mängelberichte wegen defekter Beleuchtungseinrichtungen, fehlenden Fahrzeugdokumenten und Warndreieck ausgestellt.

Am 04.07.19 zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr führte die Polizei Bad Dürkheim in Wachenheim in der Waldstraße eine Laserkontrolle durch. Hier ist eine Geschwindigkeit von 30 km/h erlaubt. Gemessen wurden 37 Fahrzeuge die in Richtung Ortsausgang unterwegs waren. Vier Fahrzeugführer wurden beanstandet und gebührenpflichtig verwarnt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 47 km/h. Dies wurde mit einem Verwarnungsgeld von 35 Euro geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell