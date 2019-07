Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einmal Auto und einmal Sonnenschirm beschädigt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 03.07. auf den 04.07.19 wurden Im Stadtgebiet Neustadt zwei Sachbeschädigungen begangen. Zu beiden Taten gibt es bislang noch keine Täterhinweise. In der Straße "Branchweilerhof" wurde, eventuell mit einem Stein, derart auf eine Frontscheibe eines PKW eingewirkt, dass diese sprang. Drei punktuelle Stoßstellen lassen eine vorsätzliche Tat vermuten. Ein in der Festplatzstraße montierter Sonnenschirm wurde von unbekannten Tätern abgebaut, mehrfach verbogen und schließlich in den Speyerbach geworfen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-0

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell