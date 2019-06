Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch: Crash im Kreuzungsbereich Pfalz-/Kolpingstraße

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich der Pfalz-/Kolpingstraße zwei Fahrzeuge. Sachschaden entstand dabei in Höhe von 10.000 Euro. Mit Blaulicht und Signalhorn war der Fahrer eines Rettungswagens in der Pfalzstraße unterwegs. Beim Passieren des Kreuzungsbereichs achtete ein 77-jähriger Porsche-Fahrer nicht auf das DRK-Fahrzeug, so dass es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

