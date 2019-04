Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl Postplatz(47-1104)

Speyer (ots)

11.04.2019, 15:30 Uhr

Eine 16 und eine 15Jähriger betraten gemeinsam die Bekleidungsboutique "Kult" in der Postgalerie. Während der 15Jährige eine Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, begab sich der 16Jährige in die Umkleidekabine. Beim anschließenden Verlassen des Bekleidungsgeschäftes kam es zur Alarmauslösung. Als der 16Jährige deshalb von einer Verkäuferin aufgefordert wurde, seinen Pullover hochzuziehen, warf er dieser ein unter seinem Pullover verstecktes T-Shirt des Marktes (Wert 24,99 EUR) entgegen und flüchtete. Der 15Jährige, welcher sich noch im Geschäft aufhielt, wurde von Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber bestritt er, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, nannte jedoch die Personalien seines geflüchteten Freundes.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell