POL-PDLU: Speyer - Geldbeuteldiebstahl aus Handtasche (50-1004)

Speyer (ots)

10.04.2019, 15:30 - 15:50 Uhr

Die Geschädigte befand sich mit ihrem Ehemann in einem Schuhgeschäft in Speyer. Ihre Handtasche hatte sie dabei zwischenzeitlich an ihren Ehemann übergeben. Dieser wurde irgendwann während des Aufenthalts im Schuhgeschäft von einer unbekannten Frau nach einem Schuhlöffel gefragt. Um ihr diesen zu reichen, musste sich der Ehemann kurz nach rechts strecken, um diesen abzuhängen und an die Frau überreichen zu können. Diese Situation dürfte die unbekannte Frau genutzt haben, um den Geldbeutel unbemerkt aus der vom Ehemann über den Rücken getragenen Handtasche zu entnehmen. Der entwendete Geldbeutel konnte später im Radkorb eines umliegend abgestellten Fahrrads aufgefunden werden. Aus dem Geldbeutel fehlte das darin befindlich Bargeld in Höhe von 105 EUR.

