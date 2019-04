Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Kontrollmaßnahmen der Polizei

Schifferstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt setzte auch am Mittwoch ihre Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche fort. Die Geschwindigkeit ist diesmal in der Woogstraße in Neuhofen und in der Schlichtstraße in Waldsee überwacht worden. In der Woogstraße gilt Tempo 30. Dort kam es zu 31 Geschwindigkeitsverstößen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 57 km/h. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt nach sich. In der Schlichtstraße liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwar bei 50 km/h. Dennoch sind dort 13 Überschreitungen festgestellt und geahndet worden. Der Schnellste wurde mit 74 km/h gemessen. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich. In der Hochdorfer Straße in Rödersheim-Gronau haben die Beamten ebenfalls eine Kontrollstelle eingerichtet. Hier musste aber nur ein Verstoß wegen der Benutzung eines Mobiltelefons geahndet werden (60 Euro, 1 Punkt). Geschwindigkeitsverstöße wurden keine festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell