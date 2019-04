Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Sachbeschädigung einer Wohnungstür, Beleidigung (32-1004)

Römerberg (ots)

10.04.2019, 10:00 - 10:15 Uhr

Ein 36Jähriger befand sich in seiner Wohnung, in der gerade Handwerkerarbeiten durchgeführt wurden. Er vernahm währenddessen ein Klingeln an seiner Wohnungstür, auf welches er zunächst nicht reagiert. Kurz darauf vernahm er mehrere Stöße gegen seine Wohnungstür. Als er durch den Türspion blickte, sah er seine 48jährige Nachbarin, welche sich gerade von seiner Tür abwandte. Im Anschluss bemerkte er, dass die Wohnungstür nicht mehr richtig schloss und die Scharniere der Türbänder beschädigt waren. Es nimmt an, dass sich die Nachbarin derart über die Handwerkerarbeiten ärgerte, dass sie gegen die Tür trat und diese beschädigte. Die Beschuldigte wurde in ihrer Wohnung angetroffen und durch die Polizeibeamten mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung konfrontiert. Zur Sache wollte sie sich jedoch nicht äußern und brachte vor, dass sie zuvor durch den Nachbar verbal beleidigt wurde. Aufgrund der Angaben der Beschuldigten wurde auch gegen den 36Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

