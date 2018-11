POL-HL: HL-St. Jürgen / Licht an! Verstärkte Verkehrskontrollen in Lübeck St. Jürgen

Lübeck (ots) - Zu Beginn der dunklen Jahreszeit verstärkt die Polizeistation St. Jürgen in den kommenden Wochen ihre Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen rund um Schulen und Kindergärten.

Carsten Stier, Leiter der Polizeistation St. Jürgen: "Wir führen zum einen damit unsere Initiative zur Geschwindigkeitsüberwachung an Schulen und KiTaS fort. Zum anderen wollen wir in der jetzt beginnenden dunkleren Jahreszeit verstärkt die vorschriftsmäßige Beleuchtung an Fahrrädern und Kraftfahrzeugen überprüfen."

Schul- und KiTa-kinder werden im morgendlichen Verkehrsgeschehen allein aufgrund ihrer geringen Größe nur schwer erkannt. Dunkelheit und Witterungseinflüsse erschweren zudem die Sicht. Unsere jüngsten Verkehrsanfänger sollten deswegen zur besseren Erkennbarkeit immer mit einer reflektierenden Warnweste ausgerüstet sein. Vor diesem Hintergrund werden auch die motorisierten Verkehrsteilnehmer angehalten, das Licht am Fahrzeug ständig eingeschaltet zu lassen und ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anzupassen.

Pflichtbewusste Eltern achten darauf, dass die Beleuchtungseinrichtung der Fahrräder ihrer Kinder funktionsfähig ist. Kinder und auch Erwachsene sollten stets eine Warnweste und einen geeigneten Helm beim Radfahren tragen.

Im Zuge der ganzheitlichen Verkehrskontrollen achten die Beamten der Polizeistation St. Jürgen auch gezielt auf die Einhaltung der Gurtpflicht und ahnden Verstöße durch Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

