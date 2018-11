POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Hahnheim (ots) - Am Sonntag, den 11.11.2018 gegen 11.00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Hahnheimer mit seinem PKW die Kloster-Eberbach-Straße in Hahnheim. An der Einmündung zur Hinteren-Land-Straße wollte er in diese nach links einbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten von links kommenden 60-jährigen Radfahrer mit seinem E-Bike aus Lörzweiler. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich am linken Knie und Arm verletzte. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000 Euro.

