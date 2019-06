Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchsversuch in Eisdiele endet mit Festnahme

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 04.06.2019, 00:50 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in eine Eisdiele in der Möllerstraße einzubrechen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie es den beiden Männer gelang, die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Im Anschluss machten sich die Einbrecher an der Hintereingangstür der Eisdiele zu schaffen, zu der man durch den Flur gelangt. Bei Eintreffen der Polizei liefen beide Täter weg und versteckten sich liegend hinter geparkten Autos. Wenig später rannten sie erneut davon, wurden aber von der Polizei verfolgt. Einen Einbrecher stellten die Beamten im rückwärtigen Bereich der Stettiner Straße, der andere konnte flüchten. Die Polizei nahm den 24-Jährigen vorläufig fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn zusätzlich ein Haftbefehl aus Bayern wegen einer Restfreiheitsstrafe von 45 Tagen wegen Diebstahls bestand. Hinweise zu dem zweiten Täter nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell