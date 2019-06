Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet Sachbeschädigung

Hagen (ots)

Am Montag hörte eine 44-jährige Zeugin um 08.40 Uhr an der Eingangstür einer Zahnarztpraxis auf der Haldener Straße einen lauten Knall. Sie ging zur Tür und sah, dass deren Glasscheibe mit einem Stein eingeschlagen worden war. Auf der Straße entfernte sich ein Mann. Die 44-Jährige eilte dem Mann nach und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete die Person über einen Garagenhof in der Lilienstraße in unbekannte Richtung. Die Zeugin kann den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Der Mann ist ca. 30 Jahre alt und 180 cm groß. Er ist schlank und hat einen grau-schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit war der Tatverdächtige mit einer schwarzen Jack Wolfskin Jacke, einer dunklen Jeans und Turnschuhen mit orangefarbenen Streifen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

