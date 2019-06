Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Seniorenzentrum in Boele

Hagen (ots)

Am Montagmorgen, um 05:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Gebäudekomplex des Betriebes für Soziale Einrichtungen Hagen GmbH (BSH) in der Buschstraße ein. In den Räumlichkeiten sind ein Seniorenzentrum sowie die Jugendhilfe untergebracht. Ein Mitarbeiter hatte zur Tatzeit eine fremde Person im Küchentrakt entdeckt, der eine Taschenlampe trug und nach seiner Entdeckung flüchtete. Die Polizei konnte den Täter nicht mehr antreffen. Die Beamten stellten diverse Hebelmarken, aufgebrochene Fenster und Türen außen sowie innerhalb des Gebäudes fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Was die Einbrecher aus dem Geländekomplex entwendeten, steht noch nicht fest. Hinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

