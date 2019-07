Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Waldbrand in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.07.2019 um 19:45 Uhr wurde der Polizei Neustadt durch die Integrierte Leitstelle in Ludwigshafen mitgeteilt, dass die Feuerwehr Neustadt zu einem Waldbrand in Neustadt oberhalb der Wolfsburg ausrückt. Dortiger Wald würde auf einer Fläche von ca. 200 qm brennen. Die Einsatzstelle konnte durch die Feuerwehr Neustadt nicht mit ihren Fahrzeugen direkt angefahren werden auf Grund des unwegsamen Geländes, sodass diese zu Fuß dorthin gelangen mussten. Das Feuer wurde durch die Mitglieder der Feuerwehr mittels sog. "Feuerpatschen" ausgeschlagen. Nach ca. einer Stunde war der Waldbrand gelöscht. Die Feuerwehr baute anschließend eine ca. 600m lange Wasserleitung auf um die Brandstelle zu wässern. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Neben der Polizei Neustadt war die Feuerwehr Neustadt mit 35 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Wie der Waldbrand entstanden ist kann nicht gesagt werden.

