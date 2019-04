Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung in der Roonstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 15.04.2019 zwischen 05.00 Uhr und 15:50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Roonstraße ein. Ob und was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell