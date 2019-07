Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeidirektion Neustadt/Wstr. - Nachtrag zu den Meldungen bzgl. dem kriminalpolizeilicher Einsatz in Lambrecht im Mai 2019

Lambrecht/Pfalz (ots)

Am Nachmittag des 06.05.2019 führte die Polizei Neustadt in der Hauptstraße in Lambrecht/Pfalz eine größere Durchsuchung zweier Wohnobjekte mit starken Polizeikräften, auch Spezialeinheiten, durch. Dem vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Kripo Neustadt und der StA FT wegen des Verdachtes des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 26jährigen Hauptbeschuldigten und weiterer Personen. Im Rahmen der Durchsuchung konnten mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sowie eine größere Menge Bargeld sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neustadt/Wstr. dauern weiterhin an.

