Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bauchtasche mit Handy gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 64-jähriger Neustadter ließ gestern am späten Vormittag beim Einkaufen in einen Einkaufsmarkt in der Adolf-Kolping-Straße seine Bauchtasche am Einkaufswagen hängen und ließ diesen kurz unbeaufsichtigt. Als er zum Einkaufswagen zurückkehren wollte, war der Wagen samt Bauchtasche verschwunden. In der Bauchtasche befanden sich Raucherutensilien und ein Smartphone. Der Sachschaden beträgt ca. 600 Euro.

