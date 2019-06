Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-Zeugen für den schweren Motorradunfall am 14.06.2019 gesucht

Nienburg (ots)

(BER)Die Polizei in Stadthagen bittet kurz vor Beginn der Sommerferien noch einmal darum, dass sich mögliche Zeugen für den Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 14.06.2019, gegen 13.20 Uhr, auf der Stadthäger Jahnstraße ereignete, bei der Dienststelle melden. Bei dem Zusammenprall an der Zu-/Ausfahrt der Berufsbildenden Schulen zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw Mercedes Benz, wurde der Motorradfahrer sehr schwer verletzt. Die Ermittler wenden sich nun mit einem Anschreiben auch an die umliegenden Schulen, insbesondere mit den Fragen: Wer hat sich hinter dem verunfallten Motorrad befunden? Wer hat sich hinter dem Mercedes Benz befunden? Wer kann Angaben über Beobachtungen machen, die direkt vor dem Zusammenprall gemacht wurden? Hinweise bitte an die Dienststelle in Stadthagen unter 05721 / 40040.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell