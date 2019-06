Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf-Polizei codiert Fahrräder

Nienburg (ots)

(BER)Die Polizei in Bad Nenndorf codiert wieder Fahrräder. Am Donnerstag, 27.06.2019, in der Zeit von 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr werden auf dem Hof der Polizeidienststelle Fahrräder mit einem Individualcode versehen und registriert. Aufgefundene Räder können damit schnell zugeordnet und potentielle Diebe abgeschreckt werden. Anmeldungen sind nicht möglich, es geht nach dem "Windhundprinzip". Anzumerken ist noch, dass Räder aus Carbon nicht codiert werden können.

