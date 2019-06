Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diesel aus LKW entwendet

Bückeburg (ots)

(PP) Aus einem an der Ahnser Straße in Bückeburg zwischen ehemaligem "Gefängnis" und Firma Gemac am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW wurden im Zeitraum von Freitag, dem 21.06., 18:00 Uhr und Montag, dem 24.06., 06:30 Uhr auf ungeklärte Weise ca. 200 l Dieselkraftstoff aus dem verschlossenen Tank entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, diese unter Telefonnummer 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell