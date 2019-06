Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Hamburg-Nienburger Polizei nimmt in Hamburg flüchtigen Straftäter fest

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagabend, 23.06.2019, gegen 20.40 Uhr klickten bei einem 21-jährigen Mann, zurzeit ohne festen Wohnsitz, die Handfesseln. Vier Polizeibeamte der Abteilung -Fahndung- bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hatten als Aufenthaltsort des mit Haftbefehl gesuchten Mannes, Hamburg ermittelt. Mit Unterstützung der Kollegen in der Hansestadt passten die Nienburger Ermittler die Person vor einer Wohnung in der Rennbahnstraße ab und nahmen ihn fest. Der Haftbefehl war 2018 vom Amtsgericht Rinteln wegen des Versuches der gemeinschaftlichen räuberischen Erpressung sowie gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Polizeibeamten Kokain. Nach erfolgter Festnahme wurde der Mann zur Verkündung des U-Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in das Hamburger Untersuchungsgefängnis überführt. "Wie wir dem Flüchtigen auf die Spur gekommen sind, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht," betont Pressesprecher Axel Bergmann.

