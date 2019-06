Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach schwerem Unfall gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall vom gestrigen Abend auf der L 450 in Höhe Schloß Baum zwischen einem BMW und einem Nissan Micra, bei dem die Insassen des Nissan schwer verletzt wurden, sucht die Polizei Bückeburg weitere mögliche Zeugen, die zu dem Unfallhergang Angaben machen können. Insbesondere die Insassen eines schwarzen Mercedes, die nach dem Unfall angehalten haben und später in Richtung Lahde weiterfuhren, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

