POL-NI: Entwendete Fahrräder am gleichen Tag sichergestellt

Am Samstagmorgen, 22.06.2019, gegen 10:00 Uhr, erstattet ein Lindhorster bei der Polizei Bad Nenndorf Anzeige wegen Diebstahls von zwei hochwertigen Fahrrädern mit Elektroantrieb, sogenannten Pedelecs, im Wert von knapp 1800 Euro. Das Damen- und das Herrentrekkingrad wurden am Vorabend in Haste am Bahnhof durch die Eigentümer verschlossen abgestellt und nach Rückkehr mit dem Zug wurde das Fehlen der Fahrräder festgestellt. Im Laufe des Nachmittags meldete sich eine Frau bei der Polizei in Bad Nenndorf und teilte mit, dass sie in einem offenen Kellerraum eines Mietmieters in einem Mehrfamilienhaus in Haste zwei hochwertige Fahrräder festgestellt habe. Dies sei ihr komisch vorgekommen. Nachdem sie ihren 25 jährigen Mietmieter angesprochen habe, hätten ihr Mietmieter und eine weitere Person die Fahrräder aus dem Haus entfernt. Den eingesetzten Beamten gegenüber räumte die Person nach kurzem Zögern den Diebstahl der Fahrräder am Haster Bahnhof ein und führte die Beamten zum Versteck des Damenrades in einem Waldstück an der Kolenfelder Straße. Die Beamten konnten den 21 jährigen Mittäter ebenfalls ermitteln, dieser stellte sich ebenfalls und übergab das weitere entwendete Herrenfahrrad an die Beamten. Auf die beiden Beschuldigten wartet nun ein Verfahren wegen schweren Diebstahls.

