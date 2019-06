Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Handtaschenraub

Bückeburg (ots)

(PP) Am heutigen Tage kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr in der Braustraße in Bückeburg zu einem versuchten Handtaschenraub. Nach Angabe der 42-jährigen Geschädigten, die in Richtung Lange Straße unterwegs war, kam ihr in Höhe der dortigen Apotheke ein junger Mann entgegen. Dieser rempelte sie an und griff nach der Handtasche, die sich über der rechten Schulter der Geschädigten an einem Riemen befand. Obwohl der Riemen durch den Angriff des Unbekannten zerriss, konnte die Geschädigte ihre Handtasche festhalten, worauf der Unbekannte zu Fuß in Richtung Neue Straße flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20-25 Jahre alten, schwarzgekleideten, ca. 1,70 m großen Südländer mit schwarzen kurzen Haaren gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem als sportlich beschriebenen Täter geben können, oder den Überfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell