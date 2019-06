Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Hassel (ots)

(jnb) Am 20.06.2019, kurz nach 21:00 Uhr, kam es auf der Heidhüser Straße in Hassel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr aus Heidhüsen in Richtung Hassel, als ihm am Brückenberg ein 30- jähriger Sportwagenfahrer entgegenkam. Der Fahrzeugführer schnitt die Kurve, sodass der Sportwagenfahrer nach rechts gegen die Schutzplanke ausweichen musste. Am Sportwagen entstand schätzungsweise ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Fahrer des schwarzen Kombis entfernte sich sofort von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251 - 934640 entgegen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

