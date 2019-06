Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrolle von Fahrradfahrern (17-0606) 06.06.2019, von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

Speyer (ots)

In der oben genannten Zeit kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Speyer mehrere Fahrradfahrer in der Wormser Landstraße. Von insgesamt 12 kontrollierten Fahrradfahrern benutzten drei den Radweg in der nicht vorgegebenen Fahrtrichtung, ein Fahrradfahrer benutzte das Mobiltelefon und einer fuhr freihändig. Alle kontrollierten Verkehrsteilnehmer waren von der Kontrolle nicht begeistert und zeigten kein Verständnis für diese.

Seitens der Polizei gilt es anzumerken, dass wir kein Verständnis für die Begehung solcher Ordnungswidrigkeiten haben, durch die sich die Fahrradfahrer zum Teil selbst aber auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Die Kontrollmaßnahmen werden auch in Zukunft fortgeführt werden.

