POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten bei Tankstelle Birkenheide

Am Donnerstag, den 06.06.2019 kommt es gegen 12:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Höhe einer Tankstelle in Birkenheide. Zwei PKW fahren hintereinander vom Kreisverkehr Weisenheimer Straße kommend Richtung Bad Dürkheim. Der 34-jährige Vorausfahrende will auf das Tankstellengelände abbiegen und bremst ab. Die nachfolgende, 79-jährige Fahrerin erkennt dies zu spät, will noch in den Grünstreifen ausweichen, fährt aber dennoch auf den vor ihr abbremsenden PKW auf. Der Mann erleidet Schmerzen am Arm und im Nackenbereich. Der Unfallverursachende PKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000EUR

