POL-PDLU: (Frankenthal) -Sachbeschädigung an zwei Pkw

Am 07.06.2019, gegen 00.30 Uhr, wird durch einen Zeugen mitgeteilt, dass im Carl-Bosch-Ring, zwei beschädigte Pkw auf einem Parkplatz stehen würden. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass an einem Pkw Ford Fiesta und einem Pkw Peugeot 206 die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Aus den Fahrzeugen wurde nichts entwendet, sodass von Vandalismus ausgegangen wird. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

