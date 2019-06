Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am Donnerstag, den 06.06.2019 gegen 11:25 Uhr kommt es zu einem Unfall auf der K2 bei Lambsheim. Der unfallverursachende PKW befährt von Flomersheim kommend die K4 Richtung Lambsheim. An der Einmündung zur K2 missachtet die 82-jährige Fahrerin beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt des auf der K2 befindlichen PKW, der Richtung Umspannwerk fährt. Der 49-jährige Fahrer versucht noch auszuweichen, kann den Unfall aber nicht verhindern. Die Fahrzeuge werden nur leicht beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500EUR

Bei dem Ausweichmanöver kommt es aufgrund der Spurenlage an dem PKW, möglicherweise zu einer Berührung mit einem auf der K2 entgegenkommenden PKW. Dieses Fahrzeug dürfte an der Fahrerseite beschädigt sein. Der Unfallbeteiligte wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen, um den Schaden zuzuordnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

POK Meyne

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell