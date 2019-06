Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht während der Fahrstunde - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Diese Fahrstunde wird ein Fahrschüler aus Kaiserslautern wohl nicht so schnell vergessen. Am Montag, gegen 17 Uhr, befuhr er zusammen mit seinem Fahrlehrer die Logenstraße in Fahrtrichtung Messeplatz. Kurz nach der Kreuzung "Richard-Wagner-Straße" kam dem 17-Jährigen ein LKW entgegen. Beide Fahrzeuge streiften sich an den Außenspiegeln. Ohne sich jedoch um den Schaden zu kümmern, setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort. Bislang fehlt jede Spur des Fahrers. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die etwas zum Unfall sagen können, sich unter der Telefonnummer 0631/ 369 2250 zu melden. |slc

