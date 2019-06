Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein Unfall löst den nächsten aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern): (ots)

Zu einem Unfall mit Kettenreaktion ist es am Montagnachmittag auf der L503 im Bereich Trippstadt gekommen. Ein 28-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Aschbacher Hof kam und in Richtung Johanniskreuz fuhr, wollte gegen 16 Uhr nach links auf die K4 in Richtung KL-Mölschbach abbiegen. Dabei kam er jedoch mit seinem Nissan Note zwei anderen Pkw in die Quere, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs waren, und nahm ihnen die Vorfahrt.

Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Mazda eines 49-jährigen Mannes. Anschließend prallte dessen Hintermann mit seinem BMW noch auf das Heck des Mazdas.

Der Mazda-Fahrer sowie die 32 Jahre alte Beifahrerin im Nissan zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Sie wurden ins nächste Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass von wirtschaftlichen Totalschäden auszugehen ist. Beide wurden abgeschleppt. Auch der BMW wurde im Frontbereich beschädigt, blieb aber fahrbereit.

Der Gesamtschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Die L503 war rund eine Stunde lang voll gesperrt. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell